Im Chemiepark Zeitz in Alt-Tröglitz (Burgenlandkreis) ist am Mittwoch ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie eine Sprecherin des Burgenlandkreises MDR SACHSEN-ANHALT sagte, handelt es sich dabei um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe. Sie soll am Donnerstag entschärft werden.