Seit mehr als 30 Jahren führt der Bonbonmann ein süßes Leben. Dirk Lawrenz' Lager in Zeitz ist wie das Schlaraffenland für Süßmäuler. Rund 160 bis 170 verschiede Zuckerwerke stellt er her. Das Sortiment reicht von dem vor allem in der Stadt Halle sehr beliebten Lakritz, geht über Kräuter- und Fruchtbonbons bis hin zu Dragees und handgefertigten Lollis in klassischen Geschmacksrichtungen wie Orange, Zitrone, Johannis- oder Brombeere.



Zunächst verkaufte Lawrenz Süßigkeiten aus kleinen Fabriken und Handwerksbetrieben auf Märkten und Veranstaltungen. Vor zwölf Jahren begann er mit der Herstellung eigener Produkte. Das Ziel: Das Handwerk des Zuckerbäckers wieder aufleben lassen – in einer modernen Zuckerbäckerei, in der jede Bonbontüte digital registiert und an Abnehmer verschickt oder im Internet verkauft wird.

In weißen Schachteln lagern tausende Bonbons. Rund 160 bis 170 verschiede Zuckerwerke werden hier hergestellt. Bildrechte: Anne Sailer