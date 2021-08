Sieben Feuerwehren im Einsatz Scheune in Flammen: Großbrand in Zeitz verursacht Millionenschaden

In Zeitz im Burgenlandkreis ist in der Nacht zu Mittwoch eine Scheune vollständig in Flammen aufgegangen. Der Sachschaden werde auf etwa eine Million Euro geschätzt, teilte die Polizei mit.