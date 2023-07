Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kösen ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin von Dienstagmorgen wurde er in einer brennenden Erdgeschosswohnung gefunden. Einige Stunden später konnte die Polizei die Identität des Toten feststellen: Es handelt sich um den 60-jährigen Mieter der Wohnung, in der das Feuer am Montagabend ausgebrochen war.