In Naumburg (Burgenlandkreis) ermittelt der Staatsschutz nach einem möglichen Brandanschlag. Das teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit. In der Nacht zum Montag hatten Unbekannte in der Stadt eine Mülltonne in Brand gesetzt. Das Feuer griff anschließend auf einen Pkw über. Halter des Autos ist der Geschäftsführer des Naumburger Vereins "Integration e.V.", der gleichzeitig auch Parteimitglied der Linken ist.