Mirko Kother soll das Amt des Bürgermeisters folglich am 18. Januar 2025 antreten. Die Wahlbeteiligung in Lützen und den Ortschaften lag bei rund 46 Prozent. Bei der Kommunalwahl im Juni hat die SPD in Lützen 20,2 Prozent aller Stimmen erhalten, die Bürgerliste Burgenlandkreis (BL BLK) 9,2 Prozent.