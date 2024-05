In die Sanierungspläne für das Sport- und Freizeitbad "Bulabana" in Naumburg kommt Bewegung. Wie der Oberbürgermeister der Stadt, Armin Müller (CDU), MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wird das Bad aus der Kurbetriebsgesellschaft der Stadt herausgelöst und komplett in städtische Hand übergehen. Das sei nötig, um Städtebauförderung beantragen zu können.