Auch bei der Grundausbildung geht die Einheit in Weißenfels neue Wege. So hat der Standort ein E-Learning-Modul entwickelt, das an allen Bundeswehr-Sanitäts-Standorten zum Einsatz kommt. Das bedeutet, dass die Soldatinnen und Soldaten in der Grundausbildung die ersten zwei Wochen von zu Hause lernen – und erst dann in die Kaserne einziehen. Grund hierfür sind Corona-Schutzmaßnahmen.