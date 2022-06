Das in Weißenfels stationierte Sanitätsregiment soll schneller und flexibler werden. Dafür soll die Kaserne neue, hochmoderne Lazarette bekommen, die mobil einsetzbar sind. Es ist die größte Investition in die Zukunft am Standort Weißenfels, die aus den Mitteln des kürzlich vom Bundestag beschlossenen Sondervermögens für die Bundeswehr realisiert wird. Das Parlament hatte den Weg freigemacht für Investitionen von 100 Milliarden Euro in die Truppe.