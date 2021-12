Der Landkreis mit der höchsten erfassten 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt war am Mittwoch der Landkreis Börde. Für ihn gab das RKI einen Wert von 1.154,4 an. Die geringste Inzidenz wurde für den Landkreis Stendal mit 389,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche erfasst.