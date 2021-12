Der Landkreis mit der höchsten erfassten Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt war am Mittwoch der Landkreis Börde: Für ihn gab das RKI einen Wert von 1154,4 an. Die geringste Inzidenz wurde für den Landkreis Stendal mit 389,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche erfasst.