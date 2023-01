Nicht das erste Problem Im Herbst 2012 war der Busbahnhof in Weißenfels eröffnet worden. Doch sofort wurden Baumängel sichtbar, die Dächer der Haltestellen boten kaum Schutz vor Regen und die Kurvenradien bei der Zufahrt zum Busbahnhof waren zu eng – die Busse gerieten in den Gegenverkehr. Dieses Problem wurde mit einer Ampel gelöst. Wegen falscher Maße mussten zudem die Bussteige nachträglich umgebaut werden. Dies kostete 700.000 Euro. Der Busbahnhof war für zwei Millionen Euro komplett neu errichtet worden, damit er näher an den Bahnhof heranrückt.

Noch im Januar sollen die Stolperfallen beseitigt werden und die Absperrungen verschwinden. Bildrechte: MDR/Attila Dabrowski

Damit die Wurzeln in Zukunft nicht wieder zu stark austreiben, sollen auch die Baumkronen beschnitten werden. "Denn ein Baum bildet immer nur so viele Wurzeln aus, um die Krone zu ernähren", erklärte Stadtsprecherin Vokoun. Zudem wolle die Stadt die Kronen in viereckige Form bringen. "Das Design lehnt sich an die Überdachung der Haltestellen an." Die Kosten für Gutachten und ausführende Firma konnte die Stadtsprecherin nicht nennen.