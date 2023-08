Unbekannte übermalen Schülerprojekt

Sie wollten eigentlich ein Zeichen setzen. Mitglieder des Naumburger Jugendparlaments schnappten sich am 12. Juli Farbe und einige Pinsel. Sie bemalten die grauen Stufen einer Treppe vor der Albert-Schweitzer-Schule in Naumburg in den Farben des Regenbogens. Mit der Aktion wollten sie sich gegen Diskriminierung und Benachteiligung queerer Menschen einsetzen.

So sah der Regenbogen auf der Treppe an der Albert-Schweitzer-Schule in Naumburg aus. Bildrechte: Fach- und Koordinierungsstelle "Demokratie leben!" Doch als am 21. Juli, dem Freitag der Folgewoche, die Sonne in Naumburg aufging, war die Treppe nicht mehr bunt. Stattdessen zierten schwarz, weiß und rot die Stufen vor dem Schulgebäude. Die Farben der Reichsflagge, die ein verbreitetes Symbol in der rechtsextremen Szene ist. Laut Polizei hatten die Unbekannten dazu den Schriftzug "Mann + Frau = Familie" hinterlassen.

Fehlende Akzeptanz queerer Menschen

Eric Stehr hat das nicht überrascht: "Ich hatte damit gerechnet, dass die Treppe verschandelt wird. Welches Ausmaß das dann annimmt, konnte ich vorher auch nicht erahnen." Die Akzeptanz queerer Menschen sei in der Region noch nicht gegeben, meint der 22-jährige Student, der selbst homosexuell ist. Er ist einer der Veranstalter des Christopher Street Days in Weißenfels, des ersten überhaupt im Burgenlandkreis.

Eric Stehr hat den CSD in Weißenfels mitorganisiert. Bildrechte: Oliver Wiebe Vor rund einem halben Jahr hat Stehr, der auch für die Linken im Stadtrat von Weißenfels sitzt, mit den Planungen für den CSD begonnen. Er berichtet von anfänglicher Skepsis der Stadt und des Landkreises: "Es war anfänglich ein bisschen schwierig, weil wir kein Verein sind und auch keine Gruppe, die schon bekannt ist." Doch mit jedem Gespräch wuchs auch die Unterstützung, insbesondere durch den Burgenlandkreis. Landrat Götz Ulrich (CDU) hat auch die Schirmherrschaft für den CSD in Weißenfels übernommen.

Besondere Bedeutung des CSDs

Die Stufen vor der Albert-Schweitzer-Schule im benachbarten Naumburg sind inzwischen gereinigt worden. Nach dem Vorfall sei die Bedeutung des CSDs in Weißenfels jetzt groß, meint Eric Stehr und ergänzt: "Wir setzen ein Zeichen, dass queeres Leben existiert." Damit hoffe man, queeren Menschen in der Region wieder ein Gefühl von Sicherheit geben zu können. Denn genau das fehle aktuell, weswegen queere Personen den Landkreis vermehrt in Richtung der Großstädte verließen.