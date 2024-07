Rechtsextremes Magazin Nach "Compact"-Verbot: Behörden verbieten Sommerfest im Burgenlandkreis

25. Juli 2024, 11:38 Uhr

Die Behörden in Sachsen-Anhalt haben ein geplantes Sommerfest untersagt, das in Verbindung mit dem verbotenen "Compact"-Magazin steht. Es sollte in Stößen bei Naumburg auf dem Rittergut des ehemaligen AfD-Politikers André Poggenburg stattfinden.