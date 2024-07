Das "Compact"-Magazin ist am Dienstag durch das Bundesinnenministerium verboten worden. Es wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Nach dem Verbot gab es Razzien in mehreren Bundesländern. Auch in Stößen und Magdeburg fanden Durchsuchungen statt. Dabei stellte die Polizei nach Angaben des Innenministeriums auch Bühnenausstattung sicher.