Verbotenes Magazin Ersatz für "Compact"-Sommerfest? Polizei Halle prüft Veranstaltung in Stößen

Hauptinhalt

22. Juli 2024, 16:28 Uhr

Die Polizei Halle prüft, ob ein Sommerfest am kommenden Wochenende als Ersatz für ein ursprünglich geplantes "Compact"-Sommerfest stattfindet. Die Veranstaltung ist im Süden von Sachsen-Anhalt, in Stößen bei Naumburg, geplant. Das rechtsextreme "Compact"-Magazin ist vergangene Woche verboten worden. Am Donnerstag wird voraussichtlich darüber entschieden.