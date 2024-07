Rechtsextremes Magazin Nach "Compact"-Aus: Polizei setzt Verbot von Sommerfest im Burgenlandkreis durch

28. Juli 2024, 11:01 Uhr

Die Polizei hat am Samstag im Burgenlandkreis das Verbot gegen ein geplantes Sommerfest durchgesetzt, das in Verbindung mit dem verbotenen "Compact"-Magazin steht. Es sollte in Stößen bei Naumburg auf dem Rittergut des ehemaligen AfD-Politikers André Poggenburg stattfinden. Etwa 50 Menschen wurden nach Hause geschickt.