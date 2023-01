Zu denen, die die Corona-Pandemie im Luisenhaus als Bewohner miterlebt haben, gehört das Ehepaar Schneider. Christa, 85, und Eberhard Schneider, 83, sind seit 60 Jahren verheiratet und leben seit Sommer 2019 in dem Naumburger Pflegeheim. Auch die beiden erwischte das Virus – so wie viele Menschen in Sachsen-Anhalts Pflegeheimen. Die Daten des Barmer Pflegereports zeigen, dass der Anteil der Covid-19-Infizierten in Pflegeeinrichtungen im Verlauf der Pandemie hierzulande zeitweise mehr als fünfmal so hoch war wie in der Gesamtbevölkerung.