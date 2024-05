Im vergangenen Jahr war es in Sachsen-Anhalt im Zuge mehrerer CSD-Veranstaltungen zu Angriffen, Pöbeleien und Störungen gekommen. So waren in Halle mehrere CSD-Teilnehmende von einer Gruppe aus vier Männern angegriffen worden. Auch das Verhalten der Polizei war kritisiert worden. Sie sei etwa in Weißenfels nicht in ausreichender Stärke präsent gewesen, hieß es. Die Polizei wies das zurück. Die Ermittlungen hatte in Weißenfels und Halle der Staatsschutz übernommen und unter anderem wegen Fällen von Körperverletzung und Landfriedensbruch ermittelt.