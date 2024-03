"Wir alle wissen, wer solche Instrumente der Einschüchterung, der Repression und der Bedrohung eingesetzt hat, wo so etwas hinführen kann. Da muss ich nicht einmal die NS-Zeit bemühen. Es genügt ein Blick in das Jahr 2015 in den Burgenlandkreis nach Tröglitz mit einer vorbereiteten Flüchtlingsunterkunft", so Ulrich.

AfD-Abgeordneter Tillschneider: Mit Verlegung der Route einverstanden

Die Versammlungsbehörde hat nach eigenen Angaben am Mittwochnachmittag ein Gespräch dazu mit dem Anmelder geführt. Einer der Anmelder, der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider, teilte dem MDR am Mittwoch mit, man sei mit einer Verlegung der Route der Demo in Bad Bibra einverstanden, sollte die Polizei Sicherheitsbedenken hegen.

Er erklärte, man habe die Route aufgrund ihrer Länge gewählt, nicht, um vor dem Haus des Landrates zu demonstrieren. Die AfD in Sachsen-Anhalt gilt laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Betrebung. Auch Tillschneider selbst wurde vom Verfassungsschutz beobachtet.

Ein weiterer Anmelder der Demo ist laut Ulrich der AfD-Landtagsabgeordnete Lothar Waehler.

Ulrich fordert AfD-Politiker auf, seine Familie in Ruhe zu lassen

Der Landrat forderte die AfD-Politiker auf, im Kreistag die Auseinandersetzung mit Sachargumenten zu suchen. "Sie sollten sich in Grund und Boden schämen, so in die Privatsphäre meiner Familie einzudringen und meiner 85-jährigen Mutter, meinen Kindern und meinen Nachbarn damit schlaflose Nächte zu bereiten. Als Christenmensch glaube ich fest daran, dass Sie und Ihre Helfershelfer dafür einst zur Verantwortung gezogen werden."

Er werde diesen Nazi-Methoden standhalten und auch weiterhin mit aller Kraft für die freiheitlich demokratische Grundordnung einstehen, wo immer das erforderlich werde.