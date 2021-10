Was passieren wird: Die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft (MIBRAG) hat beschlossen, die Stromproduktion im Kohlekraftwerk in Deuben im Dezember einzustellen. Damit wird das bis dato älteste aktive Braunkohlekraftwerk in Deutschland – Teile der Technik seien seit 1936 in Betrieb – stillgelegt. All das ist Teil des Kohleausstiegs, den Deutschland bis spätestens 2038 vollzogen haben will.