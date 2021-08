Das Industriekraftwerk in Deuben ist seit 1936 in Betrieb und hat eine Nennleistung von 67 Megawatt. Damit es es das zweitleistungsstärkste noch aktive Braunkohlekraftwerk in Sachsen-Anhalt. Der hier produzierte Strom wird vor allem verwendet, um die Maschinen im nahegelegenen Tagebau Profen anzutreiben. Lediglich Überschüsse werden in das öffentliche Stromnetz eingespeist.



Außerdem versorgt das Kraftwerk einige Gemeinden in der Umgebung mit Fernwärme. Nach der Stilllegung des Kraftwerks übernimmt das ebenfalls von der Mibrag betriebene Industriekraftwerk in Wählitz die Versorgung des Tagebaus Profen mit Strom sowie der betreffenden Gemeinden mit Fernwärme.