Statt "Tabak und Zigarren" steht jetzt niederländisch "Tabak & Sigaren" auf einem Schaufenster. Bildrechte: MDR/Attila Dabrowski Nur so viel: Die Geschichte des Films handelt von Daantje, einem autistischen Jungen, der in der jungen Russin Natasha seine einzige Bezugsperson findet. Seine Familie betreibt in den Niederlanden der 1970er-Jahre ein Tabakgeschäft.

Aus Weißenfels werden die Niederlande der 1970er-Jahre

Der Hermannsgarten wurde in die Slachtstraat verwandelt. Bildrechte: MDR/Attila Dabrowski Und die ideale Kulisse dafür haben die Filmemacher in einem Eckhaus in der Weißenfelser Innenstadt gefunden. Und so wird aus dem Hermannsgarten eben die Slachtstraat und aus der Walterstraße wird der Springweg. Auf dem Schaufenster steht "Tabak & Sigaren".



Und diese Ecke ist nicht der einzige Drehort in der Saalestadt. Auch unsanierte Häuser in der Herderstraße, das alte Textilkontor, der Bahnhof oder das Goethe-Gymnasium dienen als Kulisse.

Unsanierter Leerstand: Ärgernis und Glücksfall zugleich

Doch während unsanierte Häuser und der damit verbundene Leerstand für Städte wie Weißenfels oft ein großes Ärgernis sind, ist der gleiche Umstand für Filmemacher wiederum ein großes Glück. Szenenbildner Stephan von Tresckow, der bereits mehrfach in Weißenfels gedreht hat, bezeichnet diese Häuser gar als Goldstaub. Stephan von Tresckow (r.), hier im Gespräch mit einem Kameraassistenten, ist von Weißenfels begeistert. Bildrechte: MDR/Attila Dabrowski

Weißenfels ist wie Babelsberg – nur in echt! Stephan von Tresckow, Szenenbildner

In Weißenfels muss der Leerstand nicht extra nachgebaut werden. Bildrechte: MDR/Attila Dabrowski Solche unsanierten Straßenzüge finde man in Deutschland kaum noch, erzählt der Szenenbildner MDR SACHSEN-ANHALT. Als absolut erhaltenswert bezeichnet er sie. Gäbe es sie nicht mehr, müsste man doch nach Babelsberg ausweichen und für viel Geld Kulissen nachbauen.

Sogar Sibirien wird in der Nähe von Weißenfels nachgestellt