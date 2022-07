Ein mutmaßlicher Einbrecher ist am Samstag in Weißenfels auf frischer Tat ertappt worden und danach an den Folgen des Polizeizugriffs gestorben. Wie die Polizei in Halle am Montag mitteilte, wurde der 36-Jährige von Beamten bei dem Versuch gestoppt, über einen Balkon in eine fremde Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen.