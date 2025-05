1,5 Millionen Euro weniger für Jugendhilfe: Wo der Burgenlandkreis spart

Hintergrund ist ein Haushaltsloch in Höhe von rund elf Millionen Euro. Deshalb musste der Kreis ein Spar- und Einnahmekonzept vorlegen. Zwar hatte der Kreistag den Haushaltsplan Anfang März beschlossen, doch das Defizit blieb. Rücklagen konnten es nur teilweise abfedern.

Laut Landrat Götz Ulrich (CDU) hat der gerichtliche Zwang, die Kreisumlage zu senken, dazu beigetragen, dass die Haushaltslage sich verschärft. Weil Landkreise selbst keine Steuereinnahmen haben, zahlen Städte und Gemeinden die sogenannte Kreisumlage an sie. Das Geld ist eine wichtige Einnahmequelle für die Kreise.

Im Kreis Mansfeld-Südharz hatten mehrere Gemeinden gegen die Höhe der Kreisumlage geklagt – und Ende 2023 vor dem Oberverwaltungsgericht in Magdeburg Recht bekommen. Das Urteil wirkt sich auch auf andere Landkreise in Sachsen-Anhalt aus. Mehrere Kreise haben Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt.