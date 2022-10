In Weißenfels und Naumburg wird es in diesem Jahr keine Eislaufbahnen auf den Weihnachtsmärkten geben. In den vergangenen Jahren waren die Bahnen echte Publikumsmagneten. Dennoch wollen beide Städte in diesem auf sie verzichten. Hintergrund sind nach Angaben der Kommunen aber nicht in erster Linie die Engeriekrise und damit verbundene finanzielle Gründe.