In der Gemeinde Elsteraue im Burgenlandkreis wird am 9. Juni ein neuer Bürgermeister gewählt. Zwei parteilose Bewerber stehen parat: Amtsinhaber Andreas Buchheim bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Er sorgte vor einigen Wochen mit einem offenen Brief an das Bildungsministerium für Aufsehen, in dem er die schlechte Unterrichtsversorgung in seiner Gemeinde beklagte. Mark Fischer möchte ihn gerne ablösen. Er werde von der CDU-Fraktion unterstützt, hieß es aus der Gemeindeverwaltung.