In Teilen der Gemeinde Elsteraue im Burgenlandkreis wird am Mittwoch das Wasser abgestellt. Das teilte der Wasserversorger Midewa mit. Grund ist demnach der Einbau neuer Messgeräte in die Hauptleitungen. Diese sollen den Wasserdurchfluss und den Druck in der Leitung anzeigen und helfen, mögliche Rohrbrüche genauer zu lokalisieren.