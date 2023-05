Interaktive Ausstellung Freyburg: Neue Rotkäppchen-Erlebniswelt öffnet für Besucher

Der Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm hat an seinem Produktionsstandort in Freyburg an der Unstrut ein neues Besucherzentrum eingeweiht. Eine interaktive Ausstellung zeigt in den Kellern des Unternehmens Exponate zur Geschichte der Marke. Zudem bietet ein Neubau einen Empfangsbereich, eine Bar und einen Laden.