Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, um Diebe zu finden, die mehrere historische Motorräder in Merseburg gestohlen haben. Laut Ermittlerangaben haben die Gesuchten zwischen dem 21. und dem 25. März zugeschlagen. Dazu haben sie sich Zutritt in eine Doppelgarage auf einem Garagenhof verschafft. "Die Spurensicherung hat am Tatort Hebelspuren in Höhe des Türschlosses am Garagentor festgestellt, so dass sie davon ausgehen können, dass für den Aufbruch ein Brecheisen genutzt wurde", erklärt Franco Lindner, Hauptkommissar bei der Polizei Merseburg gegenüber dem MDR-Magazin Kripo live.