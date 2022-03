Nur wenige Tage nach ihrem Verschwinden von einem Firmengelände im Burgenlandkreis sind zwei gestohlene Traktoren wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist es am Wochenende gelungen, die beiden Zugmaschinen in Rumänien zu orten. "Über diese Feststellung wurde die rumänische Polizei informiert, die das Diebesgut sicherstellen konnte", so das Polizeirevier des Burgenlandkreises.