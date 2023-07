Ursache noch unklar Großer Feldbrand bei Eulau gelöscht

Im Burgenlandkreis hat am Donnerstag ein 15 Hektar großer Feldbrand die Feuerwehr über mehrere Stunden beschäftigt. Er konnte erst kurz vor der Ortschaft Eulau gelöscht werden. Feuerwehr und Polizei hatten schon angefangen, Evakuierungen vorzubereiten. Die Brandursache ist noch unklar. In Sachsen-Anhalt hat es in der ersten Julihälfte mehrere Feldbrände gegeben. Sie werden häufig durch landwirtschaftliche Maschinen ausgelöst.