Bei einem Feuer im Burgenlandkreis ist in der Nacht zu Karsamstag ein Mann ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer war demnach gegen 3 Uhr in der Nacht in Großgestewitz bei Osterfeld im Anbau eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Nachbarn hätten Knallgeräusche wahrgenommen. Sie hätten vergeblich versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen.