Burgenlandkreis Lagerhalle in Brand: Großer Feuerwehreinsatz in Weißenfels

Hauptinhalt

16. Januar 2025, 07:53 Uhr

Am Stadtrand von Weißenfels hat es am Montag ein Feuer in einer Müllverwertungsanlage gegeben. Gut 50 Feuerwehrleute mussten ausrücken.