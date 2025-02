Die Testphase für die Motorradstaffel der Feuerwehr in Weißenfels ist mit einem positiven Fazit zu Ende gegangen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für den Stadtrat hervor, die am Donnerstagabend dem Weißenfelser Stadtrat vorgelegt werden soll. Im Zuge dessen sollen die Räte beschließen, die Motorradstaffel an den Malteser Hilfsdienst als Träger zu übergeben. Dieser organisiert in Weißenfels bereits den Rettungsdienst.