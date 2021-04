Als wir sie an einem Supermarkt in Weißenfels treffen, steigt sie schnell zu uns ins Auto. Niemand soll sehen, dass sie mit Journalisten spricht. Agata ist Ende 50. Eine kleine Frau, kräftige Hände. Die Polin arbeitet hier seit einigen Jahren im Schlachtbetrieb der Firma Tönnies. Eigentlich heißt Agata anders, doch sie will unerkannt bleiben. Eine Sache hat sich also schon einmal nicht geändert: Wer in der Fleischindustrie über die Arbeitsbedingungen spricht, macht das aus Angst vor Konsequenzen nur anonym.