Dorf rettet Kitndergarten Sanierung in Eigenregie: Kinder in Flemmingen ziehen in neue Kita

07. Januar 2025, 17:22 Uhr

Im Dorf Flemmingen im Burgenlandkreis war das Aus der Kita eigentlich bereits beschlossen. Das wollte die Dorfgemeinschaft nicht hinnehmen und hat die marode Einrichtung in Eigenregie saniert. Am Dienstag hatten die zehn Kinder ihren ersten Tag in der neu eröffneten Kita.