Fahrer hört Klopfgeräusche Größte Lkw-Schleusung in Sachsen-Anhalt: Zehn Afghanen auf Parkplatz entdeckt

Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat am Wochenende die bisher größte Einschleusung von Flüchtlingen in einem Lkw aufgedeckt. Am Rastplatz Saaletal an der B38 wurden am Samstag zehn afghanische Männer festgestellt. Sie waren im Lastwagen eines rumänischen Fahrers versteckt, wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilte.