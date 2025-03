Tragischer Unfall Forstarbeiter im Burgenlandkreis tödlich verunglückt - Polizei ermittelt

Hauptinhalt

06. März 2025, 02:13 Uhr

Bei Forstarbeiten in einem Waldstück nahe Herrengosserstedt kam es am Mittwochvormittag zu einem tragischen Unfall. Ein 24-jähriger Arbeiter wurde von einem gefällten Baum getroffen und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Polizei und das Landesamt für Verbraucherschutz prüfen nun, ob fahrlässiges Verhalten zu dem Unfall führte.