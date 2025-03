Tragischer Unfall Forstarbeiter im Burgenlandkreis tödlich verunglückt – Polizei ermittelt

07. März 2025, 10:48 Uhr

Bei Baumarbeiten in einem Waldstück nahe Herrengosserstedt kam es am Mittwochvormittag zu einem tragischen Unfall. Ein 24 Jahre alter Forstarbeiter wurde von einem gefällten Baum getroffen und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Polizei und das Landesamt für Verbraucherschutz prüfen nun, ob fahrlässiges Verhalten zu dem Unfall führte.