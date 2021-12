Zwei Frauenhäuser unterhält der Burgenlandkreis , eines davon in Weißenfels. Betrieben wird dieses vom Frauenhausverein . Doch weil die rund 100 Jahre alte Villa, in der der Verein untergebracht ist, stark sanierungsbedürftig ist, soll das Frauenhaus neue Räume beziehen.

Deshalb hat der Burgenlandkreis ein neues Objekt in Weißenfels gekauft und baut es für 2,47 Millionen Euro vom Bund um. Dazu kommen noch einmal 500.000 Euro vom Kreis selbst. Wie die Leiterin des Frauenhauses, Birgit Peterz, erklärt, entstehen Wohnkapazitäten in der gleichen Höhe wie aktuell. Zusätzlich sind pädagogische Räume sowie Gemeinschafts- und Sozialräume geplant.

Durch den Lockdown im letzten Jahr stieg die Zahl der Fälle an häuslicher Gewalt, sodass über 90 Frauen und Kinder in der Einrichtung Schutz suchten, 2018 waren es noch 32. Mit einem Umzug in die neuen Räume rechnet Birgit Peterz im Jahr 2024.

Eine Studie der Fachhochschule Merseburg hatte im Sommer aufgezeigt, dass in Sachsen-Anhalt Frauenhäuser und Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt fehlen . Die Autoren der Studie fordern, das Themenfeld Gewalt gegen Frauen ernsthaft in den Blick zu nehmen und die Angebote auszubauen.

Die Frauenhäuser in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr laut Landesverwaltungsamt 483 Frauen mit zusammen mit 534 Kindern aufgenommen. Ein Problem: Das Platzangebot in den Frauenhäusern ist in den vergangenen Jahren kleiner geworden: 2016 standen noch 125 Plätze in den Frauenhäusern zur Verfügung, im Jahr 2020 waren es nur noch 113. Im laufenden Jahr seien es 117 Plätze. Hintergrund ist laut dem Landesverwaltungsamt, dass die Träger das entsprechende Fachpersonal nicht finden.