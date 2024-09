Burgenlandkreis Tausende Besucher zu Winzerfest in Freyburg erwartet

Hauptinhalt

06. September 2024, 13:51 Uhr

Der Start ins Weinjahr war schwierig, die Freude an ihren Weinen wollen sich die Winzer der Saale-Unstrut-Region dennoch nicht nehmen lassen. Am Wochenende wird das Winzerfest in Freyburg gefeiert und tausende Gäste werden erwartet. Abellio will zusätzliche Züge einsetzen – auch in den Abend- und Nachtstunden.