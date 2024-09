Auch eine neue Weinkönigin für die Region Saale-Unstrut wurde gewählt. Sie heißt Emma Meinhardt, wie der Weinbauverband in Freyburg am Sonntag mitteilte. Die 24-Jährige sei am Winzerfestsonntag feierlich in ihr Amt eingeführt worden. Emma Meinhardt kenne sich in der Region bestens aus. Sie stammt demnach aus der Kur- und Weinstadt Bad Sulza im Thüringer Teil des Anbaugebietes.