Die beiden großen Erdgasspeicher in Sachsen-Anhalt in Bernburg im Salzlandkreis und Bad Lauchstädt im Saalekreis sind fast voll. Nach aktuellen Daten des Betreibers VNG liegt der Füllstand bei zusammen knapp 97 Prozent. In Bad Lauchstädt und in Bernburg (Salzlandkreis) befinden sich insgesamt knapp 50 unterirdische Speicher. Nach VNG-Angaben haben die sogenannten Kavernenspeicher je ein Volumen wie der Kölner Dom.