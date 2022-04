Nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen hoffen Sachsen-Anhalts Gastronomie- und Hotelbesitzer auf einen Aufschwung noch vor dem Sommer. Wie der DEHOGA -Landespräsident Michael Schmidt MDR SACHSEN-ANHALT sagte, setzen die Gastronomen im Land große Hoffnungen in das Ostergeschäft. Viele Ausflügler würden die freien Tage um Ostern nutzen, um wegzufahren und würden gern in Hotels und Gaststätten einkehren.

In den vergangenen beiden Jahren war das nur eingeschränkt möglich. "Viele Betriebe haben sich nur durch staatliche Hilfen oder durch Lieferservice über Wasser gehalten, haben dabei aber sämtliche Reserven verbraucht", sagte Schmidt. Die Betriebe wollten jetzt wieder in die Vollauslastung zurückkehren. Es gebe teilweise aber immer noch Probleme, geeignetes Personal zu finden. Denn viele Fachkräfte hätten sich während der Pandemie umorientiert und wollten nun nicht wieder in die Gastronomie zurückkehren.

Wegfall der Corona-Beschränkungen Seit Anfang April sind die meisten Einschränkungen durch die Corona-Schutzverordnung des Landes Sachsen-Anhalt weggefallen. Masken müssen nur noch in bestimmten Bereichen getragen werden. Zum Beispiel in Krankenhäusern oder Arztpraxen. Die 2G oder 3G-Regeln entfallen und das freut vor allem die Gastronomiebranche.

Die Gastro- und Hotelbranche hatte diesen Tag herbeigesehnt. Noch im März hatte die Branche in Sachsen-Anhalt Einbußen von rund 27 Prozent gegenüber dem gleichen Monat vor Corona. Trotz des Wegfalls vieler Maßnahmen gibt es aber viele Betreiber, die an gewissen Maßnahmen festhalten, um das Risiko für Belegschaft und Gäste gering zu halten. So auch im Gasthaus "Zur Henne" in Naumburg, das Michael Schmidt gehört.