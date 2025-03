Bei der Bürgerversammlung sind auch neue Details zum Gefängnis-Neubau bekannt geworden. So soll die JVA Platz für insgesamt 440 Insassen bieten. Die Bauzeit für das Gefängnis direkt an der Autobahn 9-Anschlussstelle Weißenfels beträgt den Angaben zufolge drei Jahre.



Am Dienstag tagte der Ortschaftsrat Langendorf zu dem Thema. Dessen Votum fließt in den Stadtrat mit ein, der bereits am Donnerstag über das Projekt abstimmen will. Gibt der Stadtrat grünes Licht, könnte noch in diesem Jahr Baurecht bestehen. Die geschätzten Baukosten von rund 400 Millionen Euro würde das Land übernehmen.