In Sachsen-Anhalt wurden am Wochenende auf Partys zu Musik ausländerfeindliche Parolen gegrölt. Auf einem Video, das MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, ist zu sehen, wie in einem Festzelt im Weißenfelser Ortsteil Leißling mehrere Partygäste im Chor rassistische Texte singen. Ein Mann zeigte auch den Hitlergruß.