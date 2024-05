In dem Weißenfelser Ortsteil war das traditionelle "Eierbetteln" gefeiert worden, ein Brauch, bei dem böse Wintergeister ausgetrieben werden sollen. Bei der Party am Samstagabend lief ein Hit von Gigi D'Agostino , zu dessen Musik die ausländerfeindlichen Parolen gegrölt wurden. Die Polizei wurde gerufen.

Auch der Oberbürgermeister von Weißenfels, Martin Papke (CDU), hat den rassistischen Vorfall beim Leißlinger Eierbetteln scharf verurteilt. Dass Rassisten das Traditionsfest in ein schlechtes Licht rücken, sei entsetzlich, sagte Papke am Montag. "Wer ausländerfeindliche Parolen von sich gibt und einen Hitlergruß macht, der muss Konsequenzen tragen. Ich hoffe, dass die Ermittlungsbehörden hier scharf durchgreifen."

Seit November sind insgesamt sechs solcher Fälle, wo zur Melodie bekannter Songs volksverhetzende Parolen gegrölt wurden in Sachsen-Anhalt registriert worden, teilte das Innenministerium auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach wurde der erste Fall in Magdeburg vom 15.11.2023 über die sozialen Netzwerke bekannt. Elf Tage später geschah das den Angaben nach auf einer Tanzveranstaltung in Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Am Neujahrstag wurden Parolen auf einer privaten Feier in Brücken-Hackpfüffel im Landkreis Mansfeld-Südharz mitgesungen.