Eine Klage der Stadt Weißenfels gegen die ausgebliebene Beteiligung bei der geplanten Erweiterung des Flughafens Leipzig/Halle hätte offenbar kaum Aussicht auf Erfolg. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens, das ein Büro in Berlin im Auftrag der Stadt erstellt hat. Zur Begründung hieß es nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT, die im Weißenfelser Ortsteil Großkorbetha gemessenen Werte lägen unter den gesetzlichen Vorgaben für Fluglärm.

Hintergrund des Gutachtens sind die Ausbaupläne am Flughafen Leipzig/Halle. Weil viele Flieger bei An- und Abflug über Großkorbetha fliegen, hätte die Stadt nach Einschätzung des Ortschaftsrates an den Ausbauplänen beteiligt werden müssen. Das war aber nicht der Fall. Das Gutachten sollte nun klären, wie hoch die Erfolgsaussichten einer Klage der Stadt Weißenfels gegen die Nicht-Beteiligung wären.