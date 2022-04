Das Zeitproblem musste also gelöst werden. Als Werner Ehrich an einem Feld voller Quaderballen vorbeifuhr, dachte er: "Das sind große Bausteine! Ist doch eine Schande, dass die verbrannt werden!" Erste Bauversuche mit den Großballen folgten, doch er merkte schnell, dass die Passgenauigkeit nur mit einem festen Holzrahmen erreicht werden kann.

Bei dem Workshop lernten die Studenten einen ihnen eher unbekannten Baustoff kennen: Stroh. Bildrechte: MDR/Alexander Kühne

So entwickelte er Module, die wetterunabhängig in einer Halle vorgefertigt und dann auf der Baustelle in Windeseile zusammengesetzt werden können. Die Außenseite ist mit Kalk verputzt und damit regenfest. "So schafft man jeden Tag ein Geschoss, danach ist man mit dem Stroh durch und wetterunabhängig", erzählt der gelernte Zimmermann.